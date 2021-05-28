Були поранені та загиблі: що відбувалося на Донбасі цього тижня

Терористичні організації “ДНР” та “ЛНР” активізували бойові дії на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі Факти ICTV.

– Це звичайний бойовий рюкзак тактичного медика. У мене є катетери і крапельниця для бійців з критичною крововтратою. Це в мене вже друга війна. Я був в Афганістані. Там все було зрозуміліше, – розповів військовослужбовець з позивним Сем.

За його словами, через активізацію бойових дій військові медики тримають все під рукою. Він також зазначив, що дії окупантів – підлість.

Цього тижня на фронті були як поранені, так і загиблі. Останнім часом активізувалися снайперські групи бойовиків, які важко помітити через зелень.

За словами Сема, снайпери терористів працюють чітко – не прицілюючись, оскільки чітко знають, куди бити.

Крім того, під ворожий обстріл потрапляють і житлові райони.

– Як настала весна – цивільні вийшли на городи. Вони стріляють сюди, знаючи, що тут мирні жителі з дітьми, – розповів боєць ЗСУ з позивним Петрович.

Він також зазначив, що військові стримують противника і розуміють, заради чого та заради кого сидять в окопах.

Поранення українського військового на Донбасі

Станом на ранок 28 травня на Донбасі зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Крім того, неподалік від селища Гранітне російські найманці скоїли обстріл з кулеметів.

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