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Факты / Мир

Чехия запустила продажу билетов на поезд из Мукачево в Прагу

Поезд в Прагу теперь доступен в Украине. В Чехии запустили раннее бронирование билетов сообщением Прага – Мукачево – Прага.

Чехия запустила продажу билетов на поезд из Мукачево в Прагу

Билеты на поезд Прага – Мукачево будут стоить от €27 или 800 крон, в украинской валюте это 927 грн. Если билет бронировать заранее, то придется доплатить еще 132 кроны.

С каждым днем билеты на поезд будут дорожать, поэтому перевозчики рекомендуют позаботиться об этом заранее.

Билет из Мукачево в Прагу будет стоить чуть больше – 1684 кроны (1953 грн). На железной дороге отмечают, что в этом направлении более удобный график, ведь после прибытия поезда Мукачево – Кошице у пассажиров остается запас времени и можно спокойно совершить пересадку.

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Также появится возможность поездом доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести в Загреб и Сплит.

Также можно будет купить обратные билеты из Загреба в Мукачево.

Напомним, Укрзализныця запустила беспересадочный купейный вагон в Болгарию из Киева №451/452 Минск-Варна на время летних отпусков.

Источник: Мукачево.net

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