Черепахи, рыба и водоем с подогревом: необычный двор в Киеве

Эпидемия не преграда, чтобы творить красоту вокруг себя. Люди не ждут помощи ни от кого, а сами закатывают рукава и воплощают задуманное.

Идея обустроить дворик у подъезда у Евгения с женой возникла после рождения двойняшек — чтобы малышам было где гулять. Сначала появились лебеди из шин, далее — мостик и небольшой водоем.

Впоследствии в водоем запустили рыбу. Живут летом здесь и две черепахи. Сделали искусственный туман и яркую подсветку. Воду подключила ЖЭК. Поставили мощные фильтры и даже специальный обогреватель. Им хозяин может управлять дистанционно.

Все семья делает своими силами и средствами.

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Супруги жалуется — вандалы отбивают желание творить новое и поддерживать созданное. Их, к сожалению, хватает.

Но несмотря ни на что — двор с каждым годом становится лучшим. Интересно здесь даже зимой. Хозяева устраивают целую новогоднюю инсталляцию — с елкой, оленями и снеговиками.

Главное — начать. Как в свое время, 8 лет назад, Евгений с женой. Результат — сейчас обычный киевский двор превратился чуть ли не в произведение искусства.

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