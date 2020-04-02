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Призрак Подола. В каком состоянии Гостиный двор и будут ли реконструировать

Оно могло бы украсить главную столичную площадь, но уже восьмой год здание Гостиного двора, как призрак Подола: разрушено и ограничено высоченным забором. 2012 года, соратники Януковича хотели превратить историческое здание на торговый центр. Но после Майдана и судебных разбирательств, государство вернуло Гостиный двор в свою собственность, но ни надлежащей консервации, ни планов спасти объект не имеет.

Столичный активист говорит, строители сорвали со стен штукатурку, сняли часть крыши, а во времена Майдана работы прекратили. Этим и бросили сооружение на произвол.

Именно из-за ненадлежащего содержания здания Фонд госимущества решил разорвать соглашение с недобросовестным арендатором. 2018 года вернуть государству помещениея обязал суд. Но почему частный арендатор Укрреставрация хозяин там до сих пор, а его охрана на входе — в Фонде госимущества не объясняют.

Еще два года назад специалисты подсчитали — для завершения реконструкции Гостиного нужно было 500 млн грн. За это время никаких реальных шагов для сохранения объекта так никто и не сделал. А каждый день простоя — это дополнительные расходы.

Активисты возмущены, государство даже не подало иск к арендатору, чтобы тот компенсировал убытки вследствие разрушения. В КГГА готовы взять на себя все расходы, но  никто общине комплекс еще не предлагает.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Черкассах разрушается Центр детского творчества.

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