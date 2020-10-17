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Черепахи, риба і водойма з підігрівом: незвичайний двір у Києві

Епідемія не перепона, щоб творити красу навколо себе. Люди не чекають допомоги ні від кого, а самі закочують рукава та втілюють задумане.

Ідея облаштувати дворик біля під’їзду в Євгена з дружиною виникла після народження двійнят – аби малечі було де гуляти. Спочатку з’явилися лебеді із шин, далі – місток та невеличка водойма.

Згодом до водойми запустили рибу. Живуть влітку тут і дві черепахи. Згодом зробили штучний туман та яскраву підсвітку. Воду підключила ЖЕК. Поставили потужні фільтри і навіть спеціальний обігрівач. Ним господар може керувати дистанційно.

Усе родина робить своїми силами і коштом.

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Подружжя бідкається – вандали відбивають бажання творити нове та підтримувати створене. Їх, на жаль, вистачає.

Та попри все – подвір’я з кожним роком стає кращим. Цікаво тут навіть узимку. Господарі влаштовують цілу новорічну інсталяцію – з ялинкою, оленями та сніговиками.

Головне – почати. Як свого часу, 8 років тому, Євген з дружиною. Результат – нині звичайне київське подвір’я перетворилося ледь не на витвір мистецтва.

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