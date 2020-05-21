Из-за карантина зоопарк XII месяцев не имеет достаточно средств на содержание животных

От карантина, введенного из-за коронавируса, во всем мире страдают не только люди, но и животные в зоопарках. В частном зоопарке XII месяцев тяжелая ситуация с деньгами. Ведь выручки от продажи билетов заведение долго не имело. Сейчас, с ослаблением карантина, работу возобновили, но посетителей почти нет. А зверей все равно необходимо кормить ежедневно, и это удовольствие не из дешевых.

Зоопарк урезал расходы насколько это возможно. Экономят на коммунальных услугах, сократили количество работников и упростили рацион животных. Но и этого недостаточно, чтобы удержаться на плаву. Владелец объявил сбор средств в благотворительный фонд зверинца. Приобщиться просят всех неравнодушных. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как помочь зоопаркам прокормить животных во время карантина.

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