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Факти / Відео / Україна

Через карантин зоопарк XII місяців не має достатньо коштів на утримання тварин

Від карантину, запровадженого через коронавірус, у всьому світі потерпають не лише люди, а й тварини в зоопарках. У приватному зоопарку XII місяців скрутна ситуація з грішми. Адже виручки від продажу квитків заклад довго не мав. Нині, з послабленням карантину, роботу відновили, втім відвідувачів майже немає. А звірів все одно необхідно годувати щодня, і це задоволення не з дешевих.

Зоопарк урізав витрати наскільки це можливо. Економлять на комунальних послугах, скоротили кількість працівників та спростили раціон тварин. Але й цього недостатньо, щоб втриматися на плаву. Власник оголосив збір коштів у благодійний фонд звіринця. Долучитися просять усіх небайдужих. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як допомогти зоопаркам прогодувати тварин під час карантину.

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