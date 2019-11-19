Как в Швейцарии обучают собак спасать людей в Альпах

В швейцарских Альпах собаки – это главные спасатели. Когда люди теряются в горах, получают травмы на лыжах или даже попадают под лавину то четвероногие – быстрые и эффективные в поисках.

Собак-спасателей тренируют выдержке. Пес должен по указанию хозяина исследовать все в заданном направлении и найти человека. Спасенный или отцепляет специальный стик с ошейника, или собака несет его хозяину. Это означает, что она нашла пострадавшего.

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В спасательной службе 144, куда люди звонят по любым чрезвычайным ситуациям, обрабатывают до 20 тыс. обращений в год. А здесь работу собак очень ценят.

Все поисковики с собаками – это волонтеры. Работают они совершенно бесплатно, потому что хотят быть полезными и спасать людей.

Напомним, ученые пришли к выводу, что так называемый щенячий взгляд возник у собак в процессе эволюции для коммуникации с людьми.

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