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Через лавину в Альпах загинули троє людей, ще двоє травмовані

В італійських Альпах через сходження лавини загинули три людини. Всі вони громадяни Німеччини, одна жінка та дві семирічні дівчинки.

Вони знаходилися на лижній трасі, коли з висоти близько 3 тис. метрів зійшов сніг. Травмувався батько, і його 11-річний син, також громадяни Німеччини.

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Тим часом у французьких Альпах 100 людей дві години висіли на канатній дорозі. Інцидент стався на гірському курорті Серр-Шевальє. Люди залишалися на висоті понад 10 метрів. Їх врятували за допомогою вертольота. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 28 листопада у Словаччині на зборах Федерації альпінізму і скелелазання Києва у результаті нещасного випадку загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрилева.

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