Из-за полной отмены карантина может умереть 140 тыс. украинцев — Ляшко

Преждевременная и полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертям до конца года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики. Он призвал украинцев включить тумблер терпения.

На своей странице в Facebook Ляшко написал, что карантинные мероприятия в Украине дают положительный результат, но отменять их преждевременно нельзя. И выходить из карантина надо постепенно. Правительство планирует смягчения, но при определенных условиях — их сейчас разрабатывает Минздраве.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что будет сопротивляться в случае преследований за смягчение карантина в Черкассах.

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