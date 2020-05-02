Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Из-за полной отмены карантина может умереть 140 тыс. украинцев — Ляшко

Преждевременная и полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертям до конца года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики. Он призвал украинцев включить тумблер терпения.

На своей странице в Facebook Ляшко написал, что карантинные мероприятия в Украине дают положительный результат, но отменять их преждевременно нельзя. И выходить из карантина надо постепенно. Правительство планирует смягчения, но при определенных условиях — их сейчас разрабатывает Минздраве.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что будет сопротивляться в случае преследований за смягчение карантина в Черкассах.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Почти 10 тысяч: в России рекордное число новых случаев Covid-19
Почти 10 тысяч: в России рекордное число новых случаев Covid-19
Затягивание озоновых дыр: действительно ли это следствие карантина
Затягивание озоновых дыр: действительно ли это следствие карантина
Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки
Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки
В Киевской области заработали 13 рынков, без нарушений не обошлось
В Киевской области заработали 13 рынков, без нарушений не обошлось
Дети под угрозой: в Киевской области Covid-19 обнаружили в детдоме
Дети под угрозой: в Киевской области Covid-19 обнаружили в детдоме
Каждая третья женщина — жертва: Супрун о борьбе с домашним насилием на карантине
Каждая третья женщина — жертва: Супрун о борьбе с домашним насилием на карантине
Мы будем сопротивляться: мэр Черкасс обратился к Зеленскому
Мы будем сопротивляться: мэр Черкасс обратился к Зеленскому
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка