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Через повне скасування карантину може померти 140 тис. українців – Ляшко

Передчасне і повне скасування карантину в Україні призведе до 140 тис. смертей до кінця року. На цьому наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на прогноз Київської школи економіки. Він закликав українців увімкнути тумблер терпіння.

На своїй сторінці у Facebook Ляшко написав, що карантинні заходи в Україні дають позитивний результат, але скасовувати їх передчасно не можна. І виходити з карантину треба поступово. Уряд планує пом’якшення, але за певних умов – їх нині розробляє МОЗ.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що чинитиме опір у разі переслідувань за пом’якшення карантину у Черкасах.

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