Из-за “стратегического” секонд-хенда новый Шулявский мост может стать копией старого

Реконструкция многострадального Шулявского моста в столице столкнулась с новым препятствием. Будущая развязка может лишиться важного съезда, который планировали построить на месте 5 цеха бывшего завода Большевик. Но о его сносе до сих пор не договорились. В итоге новый путепровод стоимостью около миллиарда гривен рискует стать братом-близнецом старого моста только с 2 съездами, который принципиально трафик в районе не улучшит.

Без спешки и пыли уже пятый месяц столица наблюдает за реконструкцией Шулявского путепровода. За это время уставший городов успели разобрать и даже установили часть новой конструкции. Сейчас же на площадке перекладывают инженерные сети и разбивают остатки старого путепровода.

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Заезды – это почти все, что осталось от старого Шулявского моста. Сейчас уже активно возводят новые конструкции. Зато 5 цех бывшего завода Большевик до сих пор цел. Хотя именно на его месте должны построить важную часть развязки – так называемого трилистника. Но его может и не будет, ведь, несмотря на планы сноса цеха за сооружение даже не брались.

Производства в 5 цехе действительно нет, помещения сдают в аренду. Ранее здесь выливали металл – для дальнейшего производства различного оборудования. Теперь же здесь секонд-хенд.

Стратегическим это здание считают в Фонде госимущества. Там напоминают: отказали столичной власти в сносе цеха еще 2,5 года назад. Мол, закон не позволяет, потому что имущество государственное и не подлежит приватизации, передачи, а тем более – сносу.

Хотя на самом заводе отдать цех вроде бы не против, но не бесплатно. На предприятии Фактам сообщили, что хотят списания долгов перед городом почти в четверть миллиарда гривен. И столичная власть на компромисс пока не идет. Хотя чиновники и признают: если цех придется сносить позже запланированного, это увеличит и смету работ, и затянет весь процесс строительства нового путепровода. До сих пор движение по мосту обещали открыть к концу этого года.

Но если цех не снесут, вместо обещанной развязки-трилистника киевляне получат практически двойника старого путепровода с 2 съездами, только немного более широкого и значительно дорогого.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в течение ближайшего года цены на проезд в столичном метро не возрастут.

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