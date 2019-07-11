Через “стратегічний” секонд-хенд новий Шулявський міст може стати копією старого

Реконструкція багатостраждального Шулявського мосту в столиці зіткнулася з новою перешкодою. Майбутня розв’язка може лишитися без важливого з’їзду, який планували звести на місці п’ятого цеху колишнього заводу Більшовик. Та про його знесення досі не домовилися. У результаті новий шляхопровід вартістю близько 1 млрд грн ризикує стати братом-близнюком старого мосту лише з двома з’їздами, що принципово трафік у районі не поліпшить.

Без поспіху та пилу уже п’ятий місяць столиця спостерігає за реконструкцією Шулявського шляхопроводу. За цей час втомлений міст встигли розібрати й навіть встановили частину нової конструкції. Нині ж на майданчику перекладають інженерні мережі та розбивають залишки старого шляхопроводу.

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Заїзди – це майже все, що лишилося від старого Шулявського мосту. Нині вже активно зводять нові конструкції. Натомість п’ятий цех колишнього заводу Більшовик досі цілий. Хоча саме на його місці мали б звести важливу частину розв’язки – так званого трилисника. Та його може й не бути, адже, попри плани знесення цеху, за споруду навіть не бралися.

Виробництва в п’ятому цеху справді немає, приміщення здають в оренду. Раніше тут виливали метал – для подальшого виробництва різноманітного обладнання. Тепер же тут секонд-хенд.

Стратегічним цю будівлю вважають у Фонді держмайна. Там нагадують: відмовили столичній владі в знесенні цеху ще 2,5 роки тому. Мовляв, закон не дозволяє, бо майно державне й не підлягає приватизації, передачі, а тим паче – знесенню.

Хоча на самому заводі віддати цех начебто не проти, однак не безкоштовно. На підприємстві Фактам повідомили, що хочуть списання боргів перед містом у майже чверть мільярда гривень. Та столична влада на компроміс поки не йде. Хоча чиновники й визнають: якщо цех доведеться зносити пізніше запланованого, це збільшить і кошторис робіт, і затягне будівництво нового шляхопроводу. Дотепер рух мостом обіцяли відкрити до кінця цього року.

Та якщо цех не знесуть, замість обіцяної розв’язки-трилисника кияни отримають практично двійника старого шляхопроводу з двома з’їздами, тільки трішки ширшого й значно дорожчого.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що протягом найближчого року ціни на проїзд у столичному метро не зростуть.

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