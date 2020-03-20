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Из-за всемирного карантина на планете значительно улучшилось состояние экологии

Пандемия коронавируса улучшила экологию. В частности, ученые отмечают, что вредных выбросов в воздухе над Китаем стало значительно меньше. Это подтверждают и спутниковые снимки. Благодаря их остановке на карантин, а также прекращению интенсивного транспортного движения в городах, воздух в стране сейчас стал заметно прозрачнее.

Опасная для людей ситуация принесла пользу и каналам Венеции. Туристов в городе сейчас нет, соответственно — популярные среди гостей экскурсии на моторных лодках не проводят. Природа отреагировала сразу. Каналы стали чище настолько, что, впервые за долгое время туда не побрезговали заплыть дельфины. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, из-за коронавируса Монако впервые с 1954 года не примет гонку Формулы-1.

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