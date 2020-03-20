Через всесвітній карантин на планеті значно покращився стан екології

Пандемія коронавірусу поліпшила екологію. Зокрема, науковці відзначають, що шкідливих викидів у повітрі над Китаєм значно поменшало. Це підтверджують і супутникові знімки. Завдяки їхній зупинці на карантин, а також припинення інтенсивного транспортного руху в містах, повітря в країні зараз стало помітно прозорішим.

Небезпечна для людей ситуація принесла користь і каналам Венеції. Туристів у місті зараз немає, відповідно – популярні серед гостей екскурсії на моторних човнах не проводять. Природа відреагувала зразу. Канали почистішали настільки, що, вперше за тривалий час туди не погребували запливти дельфіни. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, через коронавірус Монако вперше з 1954 року не прийме гонку Формули-1.

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