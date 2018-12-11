Из-за загрязнения морей Японии начала мутировать рыба Фугу

Рыбаки с моря привезли свежую рыбу Фугу, известную в японской кухне. Ее яд в сотни раз мощнее цианида – смерть наступает через 20 минут после употребления. Но правильно приготовленная рыба вполне безопасна. Для этого повар должен аккуратно вырезать внутренние органы – если даже капля яда попадет в мясо – клиент ресторана не выживет.

Читайте: Бутылки и шлепки: в желудке кита нашли 6 кг пластика

Стоимость блюда из Фугу в Японии достигает тысячи долларов, но количество гурманов, которые готовы рискнуть ради вкуса, только растет. В то же время удар по японской гастрономии нанесло загрязнения морей. За последние шесть лет произошли настоящие мутации рыб Фугу – теперь до половины вылова рыбакам приходится выбрасывать, из-за влияния ядовитых веществ рыба меняется.

Японское правительство уже давно прилагает усилия для улучшения очистных технологий на заводах, в частности, инициировал киотский протокол об уменьшении вредных выбросов.

К слову, мусорный континент размером с три Украины! Как убивает пластик.

Опубликовано Декабрь, 11 в 12:23



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.