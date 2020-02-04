Черви и жир. Чем кормят в детсаду Звездочка на Черкасчине

В городе Чигирин Черкасской области повар детского сада Звездочка обнародовала шокирующие фотографии продуктов, которыми кормят детей. Вместо первосортного мяса для малышей делают гуляш с жира, а неизменным компонентом компота есть черви. Женщина уверяет, что не раз обращала внимание администрации заведения на эту проблему, но ее так и не решили. Поэтому была вынуждена выставить фотографии на всеобщее обозрение.

Уже вторую неделю в чигиринскому саду Звездочка карантин, родители пришли выяснить у заведующей чем на самом деле кормят их малышей. Ежемесячно они платят за питание по 300 грн, а скандалы в меню возникают почти два раза в год. Детали в сюжете Марины Мазурак.

Напомним, во Львове в детских садах нашли фальсифицированное масло.

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