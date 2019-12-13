Во Львове в детских садах нашли фальсифицированное масло

Во Львове в детских садах нашли более 200 кг фальсифицированного масла.
Плановая проверка проходила в детском саду №33. Там на пробу отобрали сливочное масло 72,6% жирности производства Староконстантиновского молочного завода.
Соответствующие образцы отправили на проверку в Волынский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации. Специалисты обнаружили в масле растительные жиры, что является недопустимым.
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По словам заместителя начальника главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области Ростислава Волошина, такую же партию получили еще 20 садиков Галицкого района.
После проверки все 200 кг изъяли. Масло в садики поставляло предприятие Товарная База.
Госпродпотребслужба во Львовской области направила в Хмельницкую область, где находится маслозавод, обращение о проверке производителя.
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Источник: Госпродпотребслужба во Львовской области