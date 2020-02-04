Черви та жир. Чим годують дітей у садочку Зірочка на Черкащині

У місті Чигирин на Черкащині кухар дитячого садочку Зірочка оприлюднила шокуючі світлини продуктів, якими годують дітей. Замість першосортного м’яса для малечі роблять гуляш із жиру, а незмінним компонентом узвару є черви. Жінка запевняє, що не раз звертала увагу адміністрації закладу на цю проблему, але її так і не вирішили. Тому була змушена виставити фотографії на загальний огляд.

Вже другий тиждень у чигиринському садочку Зірочка карантин, батьки прийшли з’ясувати у завідувачки чим насправді годують їхню малечу. Щомісяця вони платять за харчування по 300 грн, а скандали через меню виникають майже двічі на рік. Деталі у сюжеті Марини Мазурак.

Нагадаємо, уЛьвові в дитячих садочках знайшли фальсифіковане масло.

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