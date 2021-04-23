Почему нельзя нести искусственные цветы на кладбища и чем их заменить

С 9 мая традиционно начинаются проводы, когда украинцы идут на кладбище помянуть своих родных.

Главным атрибутом становятся искусственные цветы, которые уже несколько лет умоляют не приносить на могилы, так как венки не перерабатываются в Украине и они превращаются в тонны пластикового мусора.

Сжечь пластиковые цветы тоже нельзя, так как это сильно загрязняет воздух, но Факты ICTV нашли экологическую альтернативу искусственным венкам.

В Воскресенской объединенной общине девять кладбищ, местная власть решительно настроена запретить искусственные цветы и ввести штрафы, но для начала проведут разъяснительную работу.

— Все эти искусственные цветы, венки мы соберем, вывезем на официальную свалку, с частными предпринимателями, которые торгуют или торговали венками, — рассказывает председатель Воскресенской территориальной общины Александр Шаповалов.

Предприниматели нашли альтернативу вредному пластику, хотя внешне цветы не отличишь.

В основе этих цветов — сложная смесь из целлюлозы, обрезков ткани и даже муки бамбука, затем готовую ткань кладут под пресс. Заготовки отправляют в Украину из Китая, а создают цветы уже здесь.

Такие цветы стоят даже дешевле обычных пластиковых, но пока их на рынке — не более 2%. Однако предприниматели верят, что если и дальше делать правильные акценты, люди будут больше заботиться об экологии.

Ранее Факты ICTV узнали у основателя общественной организации Украина без мусора Евгении Аратовской, почему в Украине не работает европейская система утилизации мусора и что нужно сделать каждому екосознательному украинцу.

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