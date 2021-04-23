Чому не можна нести штучні квіти на цвинтар і чим їх замінити
З 9 травня традиційно починаються проводи, коли українці йдуть на цвинтар пом’янути своїх рідних.
Головним атрибутом стають штучні квіти, які вже кілька років благають не приносити на могили, адже вінки не переробляються в Україні і перетворюються на тонни пластикового сміття.
Спалити пластикові квіти також не можна, адже це сильно забруднює повітря, але Факти ICTV знайшли екологічну альтернативу штучним вінкам.
У Воскресенській об’єднаній громаді дев’ять цвинтарів, місцева влада рішуче налаштована заборонити штучні квіти і запровадити штрафи, але для початку проведуть роз’яснювальну роботу.
– Всі ці штучні квіти, вінки ми позбираємо, вивеземо на офіційне сміттєзвалище, з приватними підприємцями, які торгують або торгували вінками, – розповідає голова Воскресенської територіальної громади Олександр Шаповалов.
Підприємці знайшли альтернативу шкідливому пластику, хоча зовні квіти не відрізниш.
В основі цих квітів – складна суміш: целюлоза, обрізки тканини і навіть борошно бамбуку, потім готову тканину кладуть під прес. Заготовки відправляють в Україну з Китаю, а створюють квіти вже тут.
Такі квіти коштують навіть дешевше за звичайні пластикові, але поки їх на ринку – не більше 2%. Однак підприємці вірять, що якщо і далі робити правильні акценти, люди більше дбатимуть про екологію.
Раніше Факти ICTV дізналися у співзасновниці громадської організації Україна без сміття Євгенії Аратовської, чому в Україні не працює європейська система утилізації сміття і що треба зробити кожному екосвідомому українцю.