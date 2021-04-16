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Чому Україна імпортує техніку і як це впливає на вітчизняні заводи

Нині в Україні спостерігається тенденція купівлі значної кількості техніки за кордоном, хоча українські підприємства можуть запропонувати не гіршу альтернативу. Водночас співпраця з вітчизняними виробниками буде дешевшою.

Так, країна придбала австрійські пожежні машини. В Україні у середньому вони коштують 8 млн грн, а в Австрії – на 20 млн більше.

Тим часом українські потужні заводи стоять без роботи, а їхні працівники звільняються. Наприклад, харківський завод Малишева за сім років війни міг би зробити сотні новітніх БМ Оплот, однак держава не замовила.

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Влада хоче змінити ситуацію через закон про локалізацію. Згідно з ним, для участі у публічних закупівлях товар хоча б частково має бути виготовленим в Україні.

На думку авторів, це створить нові робочі місця, економічні стимули та забезпечить доступ іноземців на наш ринок.

Скандал з австрійкими пожежними машинами

У жовтні 2020 року обговорювалася ситуація з купівлею австрійських пожежних машин.

Водночас українські підприємства були без роботи.

Детальніше про імпорт техніки до України читайте на Фактах ICTV.

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