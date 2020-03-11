Почему Украина утилизирует батарейки в Европе и сколько это стоит

С использованным пластиком или стеклом в Украине хоть как-то научились обходиться — батарейки же просто собирают, потому что их в Украине за исключением единиц предприятий — не утилизируют и не перерабатывают.

Впервые 20 тонн батареек из Украины отправили на переработку в Румынию. Всего на складах пылится минимум 300 тонн использованных аккумуляторов.

О ситуации с утилизацией батареек в Украине смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, можно ли перерабатывать отработанные батареи электромобилей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.