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Факты / Видео / Украина

Почему Украина утилизирует батарейки в Европе и сколько это стоит

С использованным пластиком или стеклом в Украине хоть как-то научились обходиться — батарейки же просто собирают, потому что их в Украине за исключением единиц предприятий — не утилизируют и не перерабатывают.

Впервые 20 тонн батареек из Украины отправили на переработку в Румынию. Всего на складах пылится минимум 300 тонн использованных аккумуляторов.

О ситуации с утилизацией батареек в Украине смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, можно ли перерабатывать отработанные батареи электромобилей.

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