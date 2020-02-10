Умная утилизация. Можно ли перерабатывать отработанные батареи электромобилей

Ответственный мир заходит в длительную эпоху устойчивого развития, экологии и возобновляемой энергии. Человечество просо бешеными темпами пересаживается на электрокары, однако специалисты не забывают напоминать, что производство электричества в мире далеко от экоидеала.

В Украине экологическими проблемами являются угольные электростанции, потому что ветровую и солнечную энергию мы используем слишком мало. С другой стороны, специалисты предостерегают, что уже через пять лет человечество столкнется с большой проблемой утилизации электробатарей на которых работают электрокары, которые тоже для окружающей среды большая беда. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, Факты ICTV писали о преимуществах спортивных электромобилей над бензиновыми болидами.

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