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Факти / Відео / Україна

Чому Україна утилізує батарейки в Європі та скільки це коштує

З використаним пластиком чи склом в Україні хоч якось навчились обходитись – батарейки ж просто збирають, бо їх в Україні за винятком одиниць підприємств – не утилізують і не  переробляють.

Вперше 20 тонн батарейок з України відправили на переробку в Румунію. Загалом на складах пилом припадає мінімум 300 тонн використаних акумуляторів.

Про ситуацію з утилізацією батарейок в Україні дивіться у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи можна переробляти відпрацьовані батареї електромобілів.

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