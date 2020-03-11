Чому Україна утилізує батарейки в Європі та скільки це коштує
З використаним пластиком чи склом в Україні хоч якось навчились обходитись – батарейки ж просто збирають, бо їх в Україні за винятком одиниць підприємств – не утилізують і не переробляють.
Вперше 20 тонн батарейок з України відправили на переробку в Румунію. Загалом на складах пилом припадає мінімум 300 тонн використаних акумуляторів.
Про ситуацію з утилізацією батарейок в Україні дивіться у сюжеті Наталі Кулик.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи можна переробляти відпрацьовані батареї електромобілів.
2020-03-11
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