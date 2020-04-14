Почему украинцы платят за электроэнергию в шесть раз больше, чем в Европе

В Европе обвалились цены на электроэнергию. Во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии цены на нее упали до минусовых отметок. Аналогичная ситуация в восточноевропейских Чехии и Словакии, где за энергию отдают в шесть раз меньше, чем в Украине. Специалисты отрасли объясняют, что производители электроэнергии, при отсутствии спроса в Европе еще и доплачивают потребителям, чтобы не останавливать своих мощностей.

В Украине в то же время цена на электроэнергию резко возросла. И это при том, что мы производим избыток энергоносителей. Энергомонополисты хотят, чтобы за все платили потребители. Но страдает от этого в первую очередь отечественная промышленность. Подробнее в сюжете Василия Сафьянюка.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что Украина может вернуться в 90-е, когда без света будут целые города.

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