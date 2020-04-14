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Чому українці платять за електроенергію вшестеро більше, ніж у Європі

В Європі обвалилися ціни на електроенергію. У Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії ціни на неї впали до мінусових позначок. Аналогічна ситуація у східноєвропейських Чехії та Словаччині, де за енергію віддають ушестеро менше, ніж в Україні. Фахівці галузі пояснюють, що виробники електроенергії, за відсутності попиту у Європі ще й доплачують споживачам, аби не зупиняти своїх потужностей.

В Україні в той же час ціна на електроенергію стрімко зросла. І це при тому, що ми виробляємо надлишок енергоносіїв. Енергомонополісти хочуть, щоб за все платили споживачі. Та потерпає від цього насамперед вітчизняна промисловість. Докладніше у сюжеті Василя Саф’янюка.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман попередив, що Україна може повернутися в 90-ті, коли без світла будуть цілі міста.

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