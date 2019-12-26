Почему в Эстонии можно законно срубить елку в лесу и какие правила

Накануне праздников тысячи эстонцев идут в лес, чтобы срубить и отвезти домой рождественскую елку. Но делают это законно и используют цифровые технологии, которыми славится это балтийское государство. Найти дерево помогает мобильный телефон.

Эстонские семьи в полном составе отправляют в лес за елками, с собой берут пилу и мобильный телефон. Они – не браконьеры, а законопослушные граждане, которые купили право срубить дерево. Далее загружают программу, и на карте показывает, где именно находится нужная елка. Срубить можно только ее. Лесники уверяют – никакого вреда природе такая практика не наносит.

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Мы отдали на продажу елки, которые не имеют шанса вырасти в высокую красавицу. Часто такие деревья находятся на обочине дорог, или под высоковольтными линиями электропередач или в старых посадках. А вот специально высаженые елки рубить категорически запрещено, – Яан Пранц, лесник.

Эстонцы говорят – это настоящее рождественское происшествие. Сначала ищут всей семьей в лесу елку, потом нужно приложить усилия, чтобы ее срезать.

Таави говорит – нынешнее поколение привыкло, что все можно купить в большом торговом центре и приложить минимум усилий. Дети же смогут увидеть – что нужно сделать, чтобы елка попала к ним домой.

Сейчас на карте полторы сотни участков, где можно срубить рождественскую елку, в среднем дерево стоит 13 евро, возможностью принести из леса к собственному дому елку уже воспользовались 10 тыс. эстонцев.

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