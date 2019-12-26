Чому в Естонії можна законно зрубати ялинку в лісі та які правила

Напередодні свят тисячі естонців йдуть у ліс, щоб зрубати і відвезти додому різдвяну ялинку. Але роблять це законно і використовують цифрові технології, якими славиться ця балтійська держава. Знайти дерево допомагає мобільний телефон.

Естонські родини у повному складі відправляють в ліс за ялинками, з собою беруть пилку і мобільний телефон. Вони – не браконьєри, а законослухняні громадяни, які купили право зрубати дерево. Далі завантажують програму, і на карті показує, де саме знаходиться потрібна ялинка. Зрубати можна лише її. Лісники переконують – жодної шкоди природі така практика не завдає.

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Ми віддали на продаж ялинки, які не мають шансу вирости у високу красуню. Часто такі дерева знаходяться на узбіччі доріг, або під високовольтними лініями електропередач, або у старих посадках. А от спеціально висаджені ялинки рубати категорично заборонено, – Яан Пранц, лісник.

Естонці кажуть – це справжня різдвяна пригода. Спочатку шукають всією сім’єю у лісі ялинку, потім потрібно докласти зусиль, щоб її зрізати.

Тааві каже – нинішнє покоління звикло, що все можна купити у великому торгівельному центрі і докласти мінімум зусиль. Діти ж зможуть побачити – що потрібно зробити, аби ялинка потрапила до них додому.

Наразі на карті півтори сотні ділянок, де можна вирувати різдвяну ялинку, в середньому дерево коштує 13 євро, можливістю принести з лісу до власного будинку ялинку вже скористалися 10 тис. естонців.

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