Какие елки выбирают американцы на Рождество и сколько они стоят

Большинство американцев считают, что Рождество без елки праздновать невозможно. В прошлом году в США потратили $2 млрд на покупку рождественских деревьев.

Искусственные елки в США ежегодно покупают все больше. Но предпочтение американцы все равно предоставляют настоящим деревьям. Если искусственных за 2018 приобрели почти 24 млн, то живых – 33 млн.

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В этом году средняя цена за настоящую елку в США самая высокая за всю историю – $78. Цена зависит от географии и времени покупки. Самые дешевые они на севере, а самые дорогие на юге. Топовые цены приходятся на начало декабря, а самые низкие в сочельник.

Фактически даром можно купить елку 25 декабря, или и подобрать на улице, потому что американцы часто выбрасывают дерево сразу после праздника.

Но большинство людей покупают елки заранее, превращая процесс выбора на праздник, когда едут на специальные фермы.

Елочным хозяйством в штате Вермонт уже 40 лет владеет семья Вернер. Самый активный период для бизнеса начинается в конце ноября и заканчивается на Рождество. Посетители приезжают купить уже срезанную елку или срубить собственноручно.

Елки в штате Вермонт на каждом шагу. Впрочем, вырастить рождественскую елку не так легко, на это надо от 10 до 12 лет и постоянное внимание.

Елки правильной формы продаются быстро. Другие идут на рождественские венки, которыми американцы украшают дома.

Напомним, в городах Украины загорелись главные елки и развернулись праздничные ярмарки.

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