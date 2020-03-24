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Факты / Видео / Мир

Почему в Италии коронавирус стал трагедией и как его сдерживает Германия

Мировая статистика коронавируса достаточно неоднозначна — одни страны результативно борются с болезнью. Например, Германия — там почти 30 тыс. больных и всего 123 смерти.

Тогда как другие европейские страны — Испания, Франция и особенно Италия — не столь успешны в противостоянии. В Италии болезнь унесла более 6 тыс. жизней.

В чем же секрет борьбы с непредсказуемым вирусом — мнения аналитиков и экспертов в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в мире противостоят коронавирусу.

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