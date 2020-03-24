Почему в Италии коронавирус стал трагедией и как его сдерживает Германия
Мировая статистика коронавируса достаточно неоднозначна — одни страны результативно борются с болезнью. Например, Германия — там почти 30 тыс. больных и всего 123 смерти.
Тогда как другие европейские страны — Испания, Франция и особенно Италия — не столь успешны в противостоянии. В Италии болезнь унесла более 6 тыс. жизней.
В чем же секрет борьбы с непредсказуемым вирусом — мнения аналитиков и экспертов в сюжете Оксаны Лотоцкой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в мире противостоят коронавирусу.
2020-03-24
Теги: Италия, Карантин, Коронавирус Covid-19, ГерманияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.