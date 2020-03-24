Чому в Італії коронавірус став трагедією і як його стримує Німеччина

Світова статистика коронавірусу досить неоднозначна – одні країни результативно борються з хворобою. Наприклад, Німеччина – там майже 30 тис. хворих і всього 123 смерті.

Тоді як інші європейські країни – Іспанія, Франція і особливо Італія – не такі успішні у протистоянні. В Італії хвороба забрала більше 6 тис. життів.

У чому ж секрет боротьби з непередбачуваним вірусом – думки аналітиків та експертів у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у світі протистоять коронавірусу.

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