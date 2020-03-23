Перепрофилирование заводов и гумконвои: как в мире противостоят коронавирусу

Новые данные об украинцах в Италии обнародовало министерство иностранных дел — трое наших соотечественников там умерли, инфицированных — двое. Еще одна украинка вылечилась.

Между тем, несколько международных организаций — среди которых Всемирная организация здравоохранения и UNICEF — запускают программы помощи Украине в борьбе против коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны в ООН Сергей Кислица.

Последняя статистика пандемии в мире такая — почти 342 тыс. зараженных, 14 790 человек умерли, выздоровели уже почти 99 тыс. Как мир продолжает борьбу с болезнью — в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за всемирного карантина на планете значительно улучшилось состояние экологии.

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