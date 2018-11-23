Черная пятница в Украине: как не поддаться на психоз и не купить лишнего

Черная пятница в Украине официально началась. Сегодня для всех поклонников шопинга – просто райский день. В магазинах – скидки.

Они разные – от 10% и даже до 70%. Правда, это не та Черная пятница – что в Америке.

Там – скидки до 90%. И в магазины занимают очереди еще с ночи. Утром ажиотажа в столичных торговых центрах не было.

Магазина, который не сбросил что-нибудь в ценах – нету. 20%, 30%, 50% – это реальные скидки на одежду и обувь. Продавцы уверяют, ценники не переклеивали.

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Шопинговая лихорадка – еще и в онлайне. Некоторые интернет магазины распродажи объявили еще в начале недели, скидки там достигают 90%.

Эксперты прогнозируют, что в этот день выручка отечественных магазинов увеличится на 1300%. При этом покупатели – тоже в плюсе – сэкономить можно существенно.

К слову, обратите внимание на советы о том, как не попасть на аферу во время Черной пятницы.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 16:45



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