Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории

Сегодня в Украине — День памяти и примирения. Уже восьмой год подряд именно в этот день мы вместе со всей Европой чествуем тех, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала.

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату Днем памяти и победы над нацизмом. Советский день победы 9 мая, который Россия превратила в один из столпов “русского мира”, Украина больше не будет отмечать.

Чем меньше оставалось живых свидетелей войны, тем помпезнее становились парады. Российский диктатор Владимир Путин создал вокруг 9 мая настоящую религию. Цель этого — отнюдь не чествование памяти погибших.

— В России основным мотивом 9 мая является милитаризм, бряцание оружием и угроза, что мы победили нацистов. Теперь можем победить любого, кого назовем нацистами. Сейчас, когда мы говорим о страшных преступлениях, которые совершает Россия, их совершают те парни, которые воспитаны на “победобесии”, основным столпом которого является 9 мая, — считает историк, народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Иван Патриляк — историк, который с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Он утверждает, что сейчас на поле боя Россия делает то же, что Советский Союз во время Второй мировой войны. Для Москвы люди тогда и теперь — только пушечное мясо.

— У советов был один ресурс — люди, которых не жалко было пихать на смерть. И сейчас мы видим, что на тактическом уровне они пользуются теми же лекалами прослойки, когда идет три волны наступления: первые погибают, вторые подбирают их оружие, продвигаются еще на 100 метров, третья волна заходит в окопы противника, потому что уже у противника заканчивается боеприпас на двух волнах и третью просто нечем убивать, — рассказал доктор исторических наук, сотрудник Центра исследований военной истории ВСУ Иван Патриляк.

Однако вряд ли российские солдаты знают о Второй мировой войне много правды. Советский Союз зачищал историю, стирая неудобные моменты. Например, то, что началась война для СССР не в 1941 году, а в 1939 году. И виновником шестилетнего кровопролития был не только Адольф Гитлер, но и Иосиф Сталин, которые договорились между собой поделить Европу.

— Любые тезисы о пакте Молотова — Риббентропа сейчас воспринимаются абсолютно в советском стиле — это то, за что можно понести наказание в России, — утверждает историк, народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Не рассказывают россиянам и о черной стороне победы — горе и абсолютно неоправданные огромные потери. Вожди хотели побед к коммунистическим праздникам, поэтому на парадах всегда были только “правильные” ветераны. Искалеченных фронтовиков, которых были сотни тысяч, прятали подальше от глаз. О Второй мировой войне пропагандисты рассказывали как о легкой прогулке в Берлин.

— Война в ее отлакированном образе — это такая прогулка, там весело, там красиво, все наши противники-дурачки убегают, — отметил доктор исторических наук, сотрудник Центра исследований военной истории ВСУ Иван Патриляк.

Победу во Второй мировой войне Россия попросту аннексировала. Путин лично не раз заявлял, что Россия победила бы нацистов и без ленд-лиза, и без других республик, в частности, Украины. Сейчас журналисты развенчивают мифы, точнее полнейшую ложь, которую плодила РФ.

— Эти заявления о второй армии в мире базируются на том, что мы же когда-то побеждали во Второй мировой войне. Но как показывает уже ситуация в нынешней войне, российская армия, в которой нет украинцев, как это было в годы Второй мировой войны, это совсем другая армия. Вторая армия в мире превращается во вторую армию в Украине после ВСУ, — считает историк, народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Вклад Украины в победу над нацистами — колоссальный, поскольку только в рядах Красной армии служило семь млн украинцев. Наши сражались против нацистов и в армиях Польши, США, Канады и Франции. Именно наша земля стала одной из главных территорий боевых действий.

— Мы помним, что в Украине некоторые города по несколько раз переходили из рук в руки, как Харьков, например, четыре раза, — напомнила заместитель директора Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне Людмила Радченко.

Мы оказались между перекрестным огнем двух диктаторов, которые одинаково ненавидели, убивали, насиловали и грабили украинцев. Наши города превращали в пепелища, оставлять после отступления выжженную землю особенно любила советская власть.

Украина потеряла во Второй мировой войне почти 8 млн человек. Сейчас мы чтим их и всех тех, кто боролся против нацизма. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить общую со всей Европой дату Дня памяти и победы над нацизмом — именно 8 мая.

Украинские историки отмечают, что виновниками Второй мировой войны были два диктаторских режима — нацистский и советский, но наказание понес только один. Второй почивал на лаврах победителя, унижал вклад партнеров в общую победу и в конце переродился в путинскую Россию. Украинские защитники снова борются — не только ради нашего государства, но и ради всего цивилизованного мира.

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