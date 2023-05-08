Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

Нині в Україні – День пам’яті та примирення. Уже восьмий рік поспіль саме цього дня ми разом з усією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.

Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату Днем пам‘яті та перемоги над нацизмом. Радянський день перемоги 9 травня, який Росія перетворила на один зі стовпів “русского міра”, Україна більше не відзначатиме.

Що менше залишалося живих свідків війни, то помпезнішими ставали паради. Російський диктатор Володимир Путін створив довкола 9 травня справжню релігію. Мета цього – аж ніяк не вшанування пам’яті загиблих.

– У Росії основним мотивом 9 травня є мілітаризм, брязкання зброєю та погроза, що ми перемогли нацистів. Тепер можемо перемогти будь-кого, кого назвемо нацистами. Зараз, коли ми говоримо про страшні злочини, які чинить Росія, їх чинять ті хлопці та дівчата, які виховані на “побєдобєсії”, основним стовпом якого є 9 травня, – вважає історик, народний депутат України Володимир В’ятрович.

Іван Патриляк – історик, який від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він стверджує, що нині на полі бою Росія робить те ж саме, що Радянський Союз під час Другої світової війни. Для Москви люди тоді й тепер – лише гарматне м’ясо.

– У совєтів був один ресурс – люди, яких не шкода було штовхати на смерть. І зараз ми бачимо, що на тактичному рівні вони послуговуються тими самими лекалами прошарку, коли йде три хвилі наступу: перші гинуть, другі підбирають їхню зброю, просуваються ще на 100 метрів, третя хвиля заходить в окопи противника, бо вже в противника закінчується боєприпас на двох хвилях і третю просто нема чим вбивати, – розповів доктор історичних наук, співробітник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Іван Патриляк.

Однак навряд російські солдати знають про Другу світову війну багато правди. Радянський Союз зачищав історію, стираючи незручні моменти. Наприклад, те, що почалася війна для СРСР не 1941 року, а 1939-го. І винуватцем шестирічного кровопролиття був не лише Адольф Гітлер, а і Йосип Сталін, які домовилися між собою поділити Європу.

– Будь-які тези про пакт Молотова – Ріббентропа зараз сприймаються абсолютно в радянському стилі – це те, за що можна понести покарання в Росії, – стверджує історик, народний депутат України Володимир В’ятрович.

Не розповідають росіянам і про чорну сторону перемоги – горе й абсолютно невиправдані величезні втрати. Вожді хотіли перемог до комуністичних свят, тому на парадах завжди були лише “правильні” ветерани. Скалічених фронтовиків, яких були сотні тисяч, ховали подалі від очей. Про Другу світову війну пропагандисти розповідали як про легку прогулянку до Берліна.

– Війна в її відлакованому образі – це така прогулянка, там весело, там гарно, всі наші противники-дурники тікають, – зазначив доктор історичних наук, співробітник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Іван Патриляк.

Перемогу в Другій світовій війні Росія просто анексувала. Путін особисто не раз заявляв, що Росія перемогла б нацистів і без лендлізу, і без інших республік, зокрема, й України. Нині журналісти розвінчують міфи, точніше цілковиту брехню, яку плодила РФ.

– Ці заяви про другу армію у світі базуються на тому, що ми ж колись перемагали у Другій світовій війні. Але, як показує вже ситуація в теперішній війні, російська армія, в якій немає українців, як це було в роки Другої світової війни, це зовсім інша армія. Друга армія у світі перетворюється на другу армію в Україні після ЗСУ, – вважає історик, народний депутат України Володимир В’ятрович.

Внесок України в перемогу над нацистами – колосальний, оскільки лише у лавах Червоної армії служило сім млн українців. Наші билися проти нацистів і в арміях Польщі, США, Канади та Франції. Саме наша земля стала однією з головних територій бойових дій.

– Ми пам’ятаємо, що в Україні деякі міста по кілька разів переходили з рук у руки, як Харків, наприклад, чотири рази, – нагадала заступниця директора Національний музей історії України у Другій світовій війні Людмила Радченко.

Ми опинилися між перехресним вогнем двох диктаторів, які однаково ненавиділи, вбивали, гвалтували та грабували українців. Наші міста перетворювали на згарища, залишати після відступу випалену землю особливо любила радянська влада.

Україна втратила у Другій світовій війні майже 8 млн людей. Нині ми вшановуємо їх та всіх тих, хто боровся проти нацизму. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити спільну з усією Європою дату Дня пам’яті та перемоги над нацизмом – саме 8 травня.

Українські історики наголошують, що винуватцями Другої світової війни були два диктаторські режими – нацистський і радянський, але покарання поніс лише один. Другий почивав на лаврах переможця, принижував внесок партнерів у спільну перемогу і врешті переродився у путінську Росію. Українські захисники знову борються – не лише заради нашої держави, а й заради всього цивілізованого світу.

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