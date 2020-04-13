На Донбассе активизировались снайперы — как военные засекают противника

На фронте карантин был еще до того, как это стало мейнстримом, шутят бойцы. В окопах они узнают новости из большой земли. Без лишней суеты, в узком кругу встречают с собратьями праздники в блиндажах.

Изолироваться на передовой важно от двух эпидемий: вируса китайского и российского. А тот куда ближе, к враждебным укреплениям каких-то несколько метров.

Из крупных калибров оккупанты по Марьинке не палят. То ли решили нарушить свои привычные правила и поберечь гражданских, которые живут совсем рядом. То ли дистанция слишком короткая. Зато снайперы заметно оживились.

Снайперские пары долго не задерживаются — день-два отработали и меняются. Ротация сразу на глаза падает.

Засечь стрелка вовремя бойцам помогает молчаливый собрат — манекен Эдик. Ночью враг хорошо видит Эдика в тепловизор и думает, что это живая мишень.

Собака Джесси армейские продукты ест не даром, издалека предупреждает бойцов о суете на горизонте.

Факты ICTV ранее писали о том, что боевики ударили из минометов по домам мирных жителей Луганской области.

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