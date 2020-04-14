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Факти / Відео / Україна

Чорна вдова на Донбасі: ворог засипає передову забороненими мінами

На позиції неподалік Новотошківського бійці показують виставку досягнень руського міра. Тут можна вивчити увесь арсенал, який мають на озброєнні російські найманці. Відрізок передової на Луганщині ворог мало не щодня щедро засипає снарядами усіх наявних калібрів.

Чорна вдова, вона ж протипіхотна міна ПМН-2, заборонена міжнародними конвенціями. Міна не оснащена самоліквідатором, її неможливо знешкодити. А щоб спрацювала, достатньо натиску восьми кілограмів живої ваги.

А якось о сьомій ранку бойовики вирішили до армійців у гості сходити. Диверсійну розвідгрупу із дев’яти чоловік вчасно засікли і попередили усіх постових. Оборонці відкрили вогонь, після півторагодинного бою, атаку відбили і загарбники відступили.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Донбасі активізувалися снайпери.

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