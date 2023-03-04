Будет ли землетрясение в Украине — какой город в зоне риска

После ряда мощных землетрясений в мире, в том числе разрушительного в Турции и Сирии, трясти может и Одесскую область.

Южные и западные регионы расположены в северной части сейсмоактивного пояса Вранча. Если землетрясения дойдут до Украины, то больше всего их ощутят жители юго-западной части Одесщины.

Зона Вранча – это сейсмоактивная территория, которая соединяет южные румынские Карпаты с восточными и постоянно генерирует подземные толчки.

Ученые говорят, что спрогнозировать катаклизмы невозможно. Однако таких масштабных последствий, как в Турции или Сирии, в Украине не будет. Более того, ученые отмечают, что люди часто путают шкалы измерения.

Заведующий кафедрой Инженерии и архитектуры ОНМУ Константин Егупов отмечает, что существует шкала Рихтера для измерения магнитуды, а MSK отслеживает интенсивность. В частности, в европейских странах для определения интенсивности землетрясений используется 12-балльная шкала MSK-64.

— Это две разные шкалы. 7 баллов по Рихтеру – это большое действие, а 7 у нас – не очень большое действие, — отметил Егупов.

Однако определенная опасность для одесситов сохраняется из-за интенсивной и бесконтрольной застройки в городе.

– Скажем так, это больше на совести застройщиков. Потому что строящиеся в Одессе здания — это обычно степень ответственности СС3 (Строительная лицензия СС3. — Ред.). Это означает, что документацию на строительство получают в Киеве. Контроль проходит со стороны Киева, а не Одесской области или Одессы, — рассказывает ректор Одесской строительной академии Анатолий Ковров.

Активно застраивают и морское побережье, а это точно ухудшает сейсмостойкость построек. Один из самых больших рисков — угроза обвалов склонов, потому что почва может не выдержать нагрузки. Более того, оползни в Одессе и области случаются часто.

Под угрозой и старые здания Одессы, построенные сотни лет назад из ракушечника. Он со временем становится хрупким и разрушается.

– Он не очень хорошо уживается с атмосферой: окисляется, выветривается, замерзает и рушится. В перекрытиях и кровлях использована древесина, она еще менее долговечна, – отмечает архитектор Александр Овсянкин.

Чтобы предотвратить разрушения, нужно соблюдать строительные нормы, а в центре города следует немедленно проводить консервационные и восстановительные работы, которые, в частности, практикуют в странах Европы.

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