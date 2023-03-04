Чи буде землетрус в Україні — яке місто у зоні ризику

Після низки потужних землетрусів у світі, зокрема й руйнівного в Туреччині й Сирії, трясти може й Одещину.

Південні та західні регіони розташовані у північній частині сейсмоактивного поясу Вранча. Якщо землетруси дійдуть до України, то найбільше їх відчують на собі жителі південно-західної частини Одещини.

Зона Вранча – це сейсмоактивна територія, яка з’єднує південні румунські Карпати зі східними українськими та постійно генерує підземні поштовхи.

Науковці кажуть, що спрогнозувати катаклізми неможливо. Проте таких масштабних наслідків, як у Туреччині або Сирії, в Україні не буде. Ба більше, науковці зазначають, що люди часто плутають шкали вимірювання.

Завідувач кафедри Інженерії та архітектури ОНМУ Констянтин Єгупов наголошує, що існує шкала Ріхтера для вимірювання магнітуди, а є MSK, яка відстежує інтенсивність. Зокрема, в європейських країнах для визначення інтенсивності землетрусів використовується 12-бальна шкала MSK-64.

– Це дві різні шкали. 7 балів за Ріхтером – це велика дія, а 7 у нас – не дуже велика дія, – зазначив Єгупов.

Проте певна небезпека для одеситів таки зберігається через інтенсивну та безконтрольну забудову у місті.

– Скажімо так, це більше на совісті забудовників. Тому що ті будівлі, які зводяться в Одесі, це зазвичай ступінь відповідальності СС3 (будівельна ліцензія СС3 – Ред.). Це означає, що документацію на будівництво отримують у Києві. Контроль відбувається з боку Києва, а не Одеської області чи Одеси, – розповідає ректор Одеської будівельної академії Анатолій Ковров.

Активно забудовують і морське узбережжя, а це точно погіршує сейсмостійкість будівель. Один із найбільших ризиків – загроза обвалів схилів, бо ґрунти можуть не витримати навантаження. Ба більше, зсуви в Одесі й області трапляються часто.

Під загрозою і старі будівлі Одеси, зведені сотні років тому з черепашнику. Він із часом стає крихким і руйнується.

– Він не дуже добре уживається з атмосферою: окислюється, вивітрюється, замерзає і руйнується. У перекриттях та покрівлях використана деревина, вона ще менш довговічна, – зазначає архітектор Олександр Овсянкін.

Щоб запобігти руйнуванням, потрібно дотримуватися будівельних норм, а в центрі міста варто негайно проводити консерваційні та відновлювальні роботи, які, зокрема, практикують у країнах Європи.

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