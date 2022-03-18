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Олена Горячева, Журналістка програми Факти ICTV

Чи бути врожаю у 2022 році: аграрії розказали про ситуацію в Україні

Фермери окупованої Херсонщини почали весняні польові роботи. Спершу підживлюють озиму пшеницю. Аграрії говорять, що старт дещо затримався через холодний березень, але посіви добре перенесли зиму.

На Миколаївщині внесення добрив стартувало на неокупованих землях правобережжя Південного Бугу. Ворогу не дали захопити захід області, там вільні українські території. Хоча на полях вистачає ворожиг мін, тому спочатку там мають попрацювати піротехніки.

– Сьогодні перші дні, коли ми вже вийшли в поле. Я сподіваюся, що вдасться попрацювати, підгодувати, бо десь не пускають на поля, десь проблеми блокпости проїхати. Настрій піднявся, коли у поля почали виходити, – каже фермер з Миколаївщини Руслан Нерода.

Агресори прицільно знищують сільськогосподарську техніку. Про це заявляють наші військові. Ворог також відбирає трактори для створення укріплень. Це загрожує продовольчій безпеці України. Втрати озимини від бойових дій аграрії окупованої Херсонщині оцінили поки у 3%. Тож на півдні закликають фермерів не зволікати з польовими роботами, де це можливо. Для механізаторів готують звільнення від служби.

Міненерго обіцяє аграріям доставити солярку і бензин за заявкою. Для дрібних і середніх фермерів уряд компенсує ставку за кредитами на посівну. Влада не бачить причин для нестачі продовольства.

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врожай, Сільське господарство
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