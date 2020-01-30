Достаточно ли опыта: чем занималась до назначения в Госкино Марина Кудерчук

В украинском кино из-за назначения новой руководительницы Госкино вспыхнул скандал. Специалисты и журналисты указывают, что у Марины Кудерчук очень мало опыта работы в киноиндустрии, а единственная работа, связанная с киносферой – это кинотеатр в Запорожье.

В марте 2017 года Марина Кудерчук была заместителем директора коммунального кинотеатра имени Довженко Запорожского городского совета, в феврале 2019 года она его возглавила. Однако уже в ноябре этого года Кудерчук становится заместителем председателя Запорожской ОГА.

Кудерчук работала еще в налоговой, департаменте экологии, юристом и менеджером в агрокомпании. Пока нет официального назначения, глава Госкино Марина Кудерчук с прессой не общается. Детали в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, Факты ICTV писали о биографии новоназначенного председателя Госкино Марины Кудерчук.

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