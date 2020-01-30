Чи достатньо досвіду: чим займалась до призначення в Держкіно Марина Кудерчук

В українському кіно через призначення нової очільниці Держкіно спалахнув скандал. Фахівці та журналісти вказують, що у Марини Кудерчук дуже мало досвіду роботи в кіноіндустрії, а єдина робота, пов’язана з кіносферою – це кінотеатр у Запоріжжі.

У березні 2017 року Марина Кудерчук була заступником директора комунального кінотеатру імені Довженка Запорізької міської ради, у лютому 2019 року вона його очолила. Однак уже в листопаді цього року Кудерчук стає заступником голови Запорізької ОДА.

Кудерчук працювала ще в податковій, департаменті екології, юристом та менеджером в агрокомпанії. Поки немає офіційного призначення, очільниця Держкіно Марина Кудерчук з пресою не спілкується. Деталі у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про біографію новопризначеної голови Держкіно Марини Кудерчук.

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