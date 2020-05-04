Чи дотримуються обмежень на українських ринках і чому вони відкрились не всюди

До пом’якшення карантину з 11-го травня уряд дозволив деяким продовольчим ринкам працювати з дотриманням санітарних норм. Подекуди вимоги були виконані, однак часто людей на базарах можна бачити без масок, покупці кучкуються у натовпі і не дотримуються дистанції, ігнорують правила санітарної обробки робочих місць та продовольчих полиць.

Підприємці в багатьох областях вийшли на акції з вимогами відновити роботу дрібного бізнесу, який уже ледь животіє. Особливо бізнесмени обурюються нечесними і неоднаковими для всіх правилами гри.

Про дотримання торговельних обмежень по країні дивіться зведений репортаж.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Тернополі відмовилися відкривати продуктові ринки.

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