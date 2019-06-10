Грозит ли вам рак или сердечный приступ: как делают ДНК-тестирование и цена

Предупредить угрозы и опасности – почти 20-ть лет назад ученые расшифровали ген человека и теперь, без этих знаний, не обходится ни одна сфера, где задействован человек – медицина, питание и другие сферы. ДНК-тестирование сейчас распространяется по миру и Украина не отстает от этого процесса. Более того, наши ученые создают стартапы, которыми интересуются ведущие страны.

Стоит ли употреблять молоко, есть хлеб и сколько кофе выпивать за день – еще на целый ряд вопросов могут ответить ваши гены.

ДНК-тест может предупредить немало опасностей

Или, например, смягчить их корректировкой пищи. Ведь на четверть здоровья человека составляют гены, остальные – привычки и образ жизни.

Дария Лосева – руководит компанией, производящей такие тесты. Анализы исследуют лаборатории в Киеве и Финляндии. В тест-наборе 2 колбочки.

Читайте: И зменили ДНК до рождения: ученые научились спасать от врожденных болезней

Стартап молодых украинских ученых предполагает не только лабораторные исследования, но и рекомендации здоровой диеты.

Гены покажут – какие микроэлементы или витамины плохо накапливаются в организме, грозит ли вам болезнь Альцгеймера, есть ли благоприятная среда для хеликобактерии, которая вызывает язву и даже рак желудка. Такие исследования научно обоснованные и очень быстро развиваются.

ДНК-тестирование распространенное в развитых странах. Цена от 600 до шести тыс. грн. Постепенно обследования будут дешеветь. Но уже сейчас можно позаботиться о своем здоровом будущем и вовремя скорректировать жизнь.

К слову, ученым из Гарвардского университета удалось записать видео на ДНК бактерии кишечной палочки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.