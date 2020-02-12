Сможет ли мобильное приложение Просто заменить кассовые аппараты

Украинцы начали тестирование мобильного приложения Просто, которое должно заменить предпринимателям кассовые аппараты. За несколько недель программу загрузили более 3 тыс. пользователей. В то же время налоговая служба опровергает слухи, что обслуживание приложения будет платным, на самом деле он бесплатный.

В планах разработчиков – возможность печатать квитанции, и отправлять их по электронной почте покупателя. Это не окончательная версия программы, ее испытывают до апреля, поэтому можно написать свои замечания к техподдержке. Например, уже решили, что делать с перебоями интернета. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, в течение следующих трех лет в Украине будут оцифрованы все государственные услуги. 50 услуг оцифруют в этом году. Об этом во время презентации сервиса Дія сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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