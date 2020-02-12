Чи зможе мобільний додаток Просто замінити касові апарати

Українці розпочали тестування мобільного додатку Просто, який має замінити підприємцям касові апарати. За кілька тижнів програму завантажили понад 3 тис. користувачів. В той же час податкова служба спростовує чутки, що обслуговування додатку буде платним, насправді він безкоштовний.

У планах розробників – можливість друкувати квитанції, та відправляти їх на електронну пошту покупця. Це не остаточна версія програми, її випробовують до квітня, тож можна написати свої зауваження до техпідтримки. Наприклад, вже вирішили, що робити з перебоями інтернету. Деталі у сюжеті Наталі Кулик.

Нагадаємо, протягом наступних трьох років в Україні будуть оцифровані всі державні послуги. 50 послуг оцифрують вже цього року. Про це під час презентації сервісу Дія повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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