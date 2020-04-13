В Европе снижается смертность от Covid-19: когда мир вернется к нормальной жизни

Вспышки коронавируса будут возобновляться, пока человечество не изобретет вакцину и не начнет ее широко применять. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас же страны мира продолжают сроки карантина, ведь количество инфицированных растет — уже почти 2 млн человек в мире подхватили Covid-19. Выздоровели — менее полумиллиона. На первом месте печального рейтинга остаются Соединенные Штаты.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как карантин повлияет на мировую экономику.

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