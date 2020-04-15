Covid-19 у світі: Данія та Австрія послаблюють карантин, у Росії – наплив хворих

Інтенсивність заражень у світі трохи зменшилася. За 14 квітня виявили 56 300 нових випадків захворювання.

Загалом за час епідемії коронавірус підхопили понад 2 млн людей. Найгірша статистика у Сполучених Штатах – померли майже 26 тис. А президент Дональд Трамп оголосив, що США призупиняють сплату внесків до Всесвітньої організації охорони здоров’я через некомпетентність організації.

А в Європі Данія та Австрія змогли собі дозволити обережно послабити карантинні обмеження. Про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли світ повернеться до нормального життя.

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