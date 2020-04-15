Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Covid-19 у світі: Данія та Австрія послаблюють карантин, у Росії – наплив хворих

Інтенсивність заражень у світі трохи зменшилася. За 14 квітня виявили 56 300 нових випадків захворювання.

Загалом за час епідемії коронавірус підхопили понад 2 млн людей. Найгірша статистика у Сполучених Штатах – померли майже 26 тис. А президент Дональд Трамп оголосив, що США призупиняють сплату внесків до Всесвітньої організації охорони здоров’я через некомпетентність організації.

А в Європі Данія та Австрія змогли собі дозволити обережно послабити карантинні обмеження. Про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли світ повернеться до нормального життя.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Миколаєві перший випадок коронавірусу – захворіла 6-річна дитина
У Миколаєві перший випадок коронавірусу – захворіла 6-річна дитина
Одна людина померла, 6 дітей захворіли: у Києві 61 новий випадок коронавірусу
Одна людина померла, 6 дітей захворіли: у Києві 61 новий випадок коронавірусу
Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)
Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)
На Харківщині підтвердили перший випадок смерті від Covid-19
На Харківщині підтвердили перший випадок смерті від Covid-19
Варфоломій закликав вірян лишатися вдома і дотримуватись карантину на Великдень
Варфоломій закликав вірян лишатися вдома і дотримуватись карантину на Великдень
Як справлятись зі стресом під час пандемії коронавірусу
Як справлятись зі стресом під час пандемії коронавірусу
Гренландія перемогла Covid-19 без смертей: всі 11 заражених – здорові
Гренландія перемогла Covid-19 без смертей: всі 11 заражених – здорові
Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple
Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка