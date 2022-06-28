Это будет хуже, чем перед распадом СССР: что означает дефолт для России

В России наступил дефолт по внешнему долгу. В частности, ночью 27 июня агентство Moody’s заявило, что РФ таки допустила дефолт в отношении евробондов.

— Психологический фактор был главным, почему Путин и компания пытались до последнего избежать дефолта, – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, для Путина это удар, потому что именно на дефолте в 90-х он пришел к власти в РФ.

Сейчас россияне снова проснулись в стране в состоянии дефолта. Россия не смогла рассчитаться с иностранными кредиторами. Страна должна заплатить $100 млн. Хотя Россия и имеет доллары из продажи нефти, однако из-за санкций она физически не может произвести платеж.

— Это достаточно маленькая сумма для дефолта, но даже имея деньги они не смогли их потратить. Замечательная аллегория с Золотым теленком и Остапом Бендером, который никуда не мог деть свое золото, вот в России наступает именно такой период, – заявил нардеп Ярослав Железняк.

В то же время официальный Кремль традиционно начинает рассказывать сказки, мол, дефолта нет.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что нет оснований эту ситуацию называть дефолтом.

Кредиторам предлагают рассчитываться рублями. Но вряд ли цивилизованный мир на такое пойдет. Сейчас Россия должна еще около $20 млрд иностранным инвесторам. И они могут открыть еще один фронт против Путина. Со своей стороны они могут в международных судах требовать конфискации российского имущества и выплаты долгов.

Воздействие санкций, а теперь и дефолта точно на себе ощутят рядовые россияне, которым уже приходится покупать молоко по 129 рублей за литр.

— Россия не способна жить технологически без западных технологий, продукции! Это будет хуже, чем перед распадом СССР, – отметил финансовый аналитик Эрик Найман.

Так что дефолт — это еще один гвоздь в гроб экономики страны-террориста. Выбраться из этой ямы даже после свержения путинского режима будет очень сложно.

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